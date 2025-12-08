В России резко вырос спрос на видеокарты для ПК

Продажи видеокарт для персональных компьютеров за три месяца выросли от 20% до 400% на разных торговых площадках из-за развития технологий на основе искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка и ритейлеров.

Представитель Wildberries&Russ сообщил, что осенью продажи видеокарт для ПК на онлайн-площадке увеличились на 124% по сравнению с летом. Относительно аналогичного периода прошлого года количество проданных видеокарт увеличилось на 400%. Самый высокий спрос на товар зафиксирован в Санкт-Петербурге: оборот в городе вырос на 800% год к году. Средний чек на видеокарту здесь увеличился на 21%.

В компании «М.Видео-Эльдорадо» спрос на такие товары увеличился на 20% год к году. На «Авито» количество проданных видеокарт выросло на 64% год к году и на 19% по сравнению с летним периодом. Заметно вырос спрос на видеокарты модели Nvidia GeForce — на 70%. По словам представителей онлайн-платформы, интерес к моделям связан с сезонным обновлением домашних ПК и осенними распродажами.

По словам аналитиков, спрос на видеокарты увеличился на фоне сокращения рынка традиционной электроники (планшетов, смартфонов, ноутбуков), за год реализация гаджетов упала примерно на 20%. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что причиной роста продаж видеокарт является то, что комплектующие содержат необходимые для работы нейросетей мощные чипы. По его словам, эти чипы обеспечивают вычисления, на которых строятся современные системы искусственного интеллекта.

В связи с повышением закупочных цен стоимость компьютерной техники в России может увеличиться на 10% в начале 2026 года, сообщали ранее производители ПК. Закупочная цена ПК увеличилась после роста цен на оперативную память на мировом рынке. Товары, приобретенные по новым ценам, поступят в продажу после новогодних праздников.