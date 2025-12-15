Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Смартфоны обойдутся малой памятью

А флагманские модели могут заметно подорожать

Дефицит памяти на рынке уже в январе грозит ростом цен на устройства Apple. Срок действия текущих соглашений компании с ключевыми поставщиками — Samsung и SK Hynix — подходит к концу. Цены на комплектующие уже резко выросли, и это вынудит производителя iPhone и MacBook закупать чипы по более высоким ценам, пишут профильные СМИ. Несколько смягчить вероятный скачок помогут денежные резервы и собственные модули памяти, которые выпускает сама Apple. Собеседники “Ъ FM” считают, что уже в первом квартале 2026-го iPhone 17 действительно могут значительно подорожать.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

А в перспективе на рынке вновь могут появиться устройства с малыми объемами памяти, допускет главный редактор отраслевого сайта Ferra.ru Евгений Харитонов: «Ситуация может меняться в двух направлениях. Во-первых, смартфоны будут удешевляться, устройства с большим объемом памяти станут роскошью. Скорее всего, вернемся к гаджетам, в частности, iPhone с 128 Гб памяти вместо 256 Гб. Возможно, iPhone 17 выйдет даже с 64 Гб как web-only устройство.

Apple присмотрит за продажами iPhone

Насколько могут подорожать гаджеты? На 30%, а скорее даже на 50%. Комплектации с большим объемом памяти вырастут в цене наиболее ощутимо. Ситуация усугубляется тем, что новые актуальные процессоры зачастую не способны работать с устаревшей памятью. В отличие от компьютеров, где некоторые платформы позволяют ее устанавливать, у смартфонов такой опции нет, они работают с современными внутренними накопителями UFS и новейшей оперативной памятью.

К какому-то компромиссу компании придут, тем более что Apple — это очень крупный заказчик. Мы уже видели не раз, как она прогибала на очень выгодные для себя условия производителей дисплейных панелей LG. Какой-то компромисс будет достигнут, но существенное подорожание все равно неизбежно. Премиальные устройства оснащаются дорогими комплектующими, и их производство некому заменить. Есть только несколько компаний в мире, которые это делают, и ни одной из материкового Китая».

Пересмотра отпускных цен на модели текущего поколения может и не произойти, но ожидаемые новинки — MacBook с процессором M6, складывающийся iPhone и вся 18-я серия однозначно будут дороже, полагает директор по стратегическому развитию «АРБ Про» Роман Копосов. По его словам, американский производитель будет вынужден искать альтернативные варианты поставщиков чипов: «Может ли Apple найти замену и Samsung, и SK Hynix? Ответ — да, но быстро это сделать практически нереально. Помимо Samsung и SK Hynix, в цепочке у них фигурирует Micron. В ряде оценок, с точки зрения поставки DRAM, хорошая доля. Как и у любого достаточно крупного AM-производителя, у них всегда есть очень твердая политика цен, которая с точки зрения поставок утверждается заранее. То есть нельзя одномоментно поднять цены.

Apple предустанавливают штрафы

Но это может коснуться будущих поставок Apple и ноутбуков следующих поколений. То есть уже 18-й модели iPhone и следующих моделях iPad мы точно увидим повышение цен. Как будет вести себя Samsung, по сути, являясь и поставщиком ключевых компонентов, и конкурентом, при этом понимая, что у Apple есть альтернативные поставщики? Но телефонами и компонентами занимаются разные подразделения. Тем не менее, если взять именно стратегию общей группы, они вряд ли будут специально выкручивать руки и диктовать свои правила игры».

Базовая версия iPhone 17 на российском рынке за последний месяц в цене только падала в среднем с 85 тыс. руб. до 78 тыс. руб. На старте продаж в сентябре модель стоила 110 тыс. руб. Пока же на рынке обсуждается информация о том, что складной iPhone 18 будет производиться без технологии Face ID. Вместо этого, по данным инсайдерского ресурса Digital Chat Station, он будет использовать боковой сканер отпечатков пальцев.

Станислав Крючков

