Актеры, музыканты и писатели обвинили искусственный интеллект в краже контента

Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт и еще около 800 актеров, музыкантов, авторов текстов и других поддержали кампанию «Кража — не инновация» (Stealing Isn’t Innovation). Деятели искусств обвиняют разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) в использовании их работ без разрешения и нарушени авторских прав. «Художники, писатели и самые разные творцы объединяются с простым посланием: кража наших работ — не инновация. Не прогресс. Это воровство — вот и все»,— говорится в заявлении.

Фото: Carlos Osorio / Reuters Актриса Скарлетт Йоханссон

«Движимые жесткой конкуренцией за лидерство в новых технологиях генеративного ИИ, жадные до прибыли технологические компании… копируют в интернете огромное количество креативного контента без разрешения или выплат тем, кто его создавал»,— отмечают деятели искусств. По их мнению, это способствует распространению дипфейков, дезинформации и ИИ-слопа (низкокачественного контента, сгенерированного нейросетями).

Участники кампании требуют от корпораций, занимающихся ИИ, подписывать лицензионные соглашения и выстраивать партнерские отношения с создателями контента. Среди положительных примеров приводится соглашение OpenAI с Disney и договоренности нескольких разработчиков ИИ с Warner Music об использовании музыки нейросетями.

Актеры, музыканты, писатели также часто критикуют использование их произведений для обучения ИИ-моделей. В ноябре Пол Маккартни вместе с другими британскими музыкантами выпустил альбом в знак протеста против ИИ в музыке.

Яна Рождественская