Главные новости за неделю 9–15 февраля: Ростов-на-Дону и область

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к 10 годам колонии общего режима и штрафу 15 млн руб. Также ей запрещено в течение 10 лет после освобождения занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции. Суд установил, что в 2022 году она получила от руководителя юридического лица 2,5 млн руб., а взамен пообещала повлиять на решение о снижении суммы налоговой задолженности.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Жавохиру Уткирову, обвиняемому в подготовке террористического акта в Ставрополе. Иностранного гражданина приговорили к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу 1 млн руб.

В Ростовской области в 2026 году планируется выделить более 5,4 млрд руб. на реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Школы в Ростовской области вернулись в штатный режим работы.

Агентство развития платежных систем (АРПС) опубликовало список муниципалитетов Ростовской области, в которых будет внедрена оплата проезда картой «Тройка». В него вошли маршруты семи городов и 32 районов региона, а также ряд межмуниципальных маршрутов.

Таганрогский городской суд продлил меры пресечения судебно-медицинским экспертам ГБУ РО «Бюро СМЭ», обвиняемым в вымогательстве взяток с родственников умерших (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Власти Ростова-на-Дону утвердили проект строительства дублера Змиевского проезда. Для строительства дороги изымут 11 участков площадью 21,5 га. Протяженность четырехполосного дублера составит 1,4 км. Движение по трассе будет осуществляться со скоростью 60 км. в час.

Концессионное соглашение о модернизации и создании инфраструктуры трамвая с компанией «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» не расторгнуто. При этом реализация проекта была приостановлена в конце 2024 года из-за его удорожания с 40,9 млрд рублей до 80 млрд руб.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону по делу о взятке продлил бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко срок содержания под стражей на два месяца — по 13 апреля включительно.

По итогам 2025 года 19,8 тыс. жителей Ростовской области обратились в суд с заявлением о признании себя банкротами. Для сравнения: в 2024 году с такими заявлениями в суд обратились 15,6 тыс. человек. В 2023 году этот показатель составлял 12,7 тыс. человек. Всего за два года прирост составил более 55%.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения кирпичной кладки в аварийном доме в Новочеркасске. ЧП случилось 12 февраля на улице Юности.

Руководителя коммерческого предприятия, занимающегося грузовыми перевозками, обвинили в сокрытии налогов и страховых сборов на 35,5 млн руб. (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Преступление совершено путем использования расчетных счетов четырех юридических лиц и индивидуального предпринимателя.

На начало ноября 2025 года совокупная задолженность жителей Ростовской области по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам и другим платежам достигла более 41 млрд руб. Из этой суммы 17,4 млрд руб. составляют просроченные обязательные платежи.