Экс-главе Новочеркасска Юрию Лысенко продлили арест на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону по делу о взятке продлил бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко срок содержания под стражей на два месяца — по 13 апреля включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Юрия Лысенко подозревают в получении взятки в виде жилого дома стоимостью свыше 8 млн руб.

По данным правоохранительных органов, взятка предназначалась «за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области». Посредником в передаче взятки выступал подчиненный экс-главы администрации.

Наталья Белоштейн