Доля облигаций в портфелях инвесторов ВТБ выросла до 47%

К началу февраля доля облигаций в портфелях инвесторов банка ВТБ увеличилась до 47%. В конце 2025 года на облигации приходилось 45% портфелей. Об этом сообщили аналитики банка.



Согласно результатам исследований, доля акций снизилась на 1% и составила 29%, а доля корпоративных бумаг уменьшилась на 3% и составила 63%. Вместе с тем, доля государственных облигаций выросла с 13% до 18%.

Также аналитики зафиксировали переток денег в фонд «Ликвидность» и рубль. Доля денег на брокерских счетах выросла с 1% до 2%), что обусловлено на брокерские счета дивидендов.

Доли остальных активов, включая фонды, драгметаллы и срочный рынок, остались относительно стабильны.