В Ростове для строительства дублера Змиевского проезда изымут 11 участков

Власти Ростова-на-Дону утвердили проект строительства дублера Змиевского проезда. Для строительства дороги изымут 11 участков площадью 21,5 га. Соответствующая информация размещена в постановлении на сайте городской администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Протяженность четырехполосного дублера составит 1,4 км. Движение по трассе будет осуществляться со скоростью 60 км. в час.

Новая дорога соединит четыре района города: Октябрьский, Советский, Железнодорожный и Ленинский с выходом на ул. Таганрогскую. Продолжением дублера станут трасса Р-280 «Новороссия» и Западная хорда.

Кроме этого, проектом предусмотрены 56-метровый путепровод через железную дорогу, ливневая канализация и сети наружного электроосвещения. О сроках строительства неизвестно.

Стоимость проекта дублера Змиевского проезда составила более 40 млн руб.

Наталья Белоштейн