Жители Ростовской области задолжали по налогам более 41 млрд рублей

На начало ноября 2025 года совокупная задолженность жителей Ростовской области по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам и другим платежам достигла более 41 млрд руб. Из этой суммы 17,4 млрд руб. составляют просроченные обязательные платежи. Об этом сообщает Росстат.

В то же время общая задолженность жителей ЮФО по налогам достигла 177,5 млрд руб.

Самым проблемным регионом по части уплаты обязательных платежей оказался Краснодарский край, где долг составил 80,5 млрд руб. На втором месте находится Ростовская область с задолженностью в 41,3 млрд руб. Замыкает тройку Волгоградская область, где жители должны бюджету 17,4 млрд руб.

Минимальная задолженность по налогам в ЮФО зафиксирована в Адыгее (более 4 млрд руб.) и в Калмыкии (7,7 млрд руб.).

Наталья Белоштейн