Судмедэкспертам из Таганрога продлили сроки содержания в СИЗО и домашнего ареста

Таганрогский городской суд продлил меры пресечения судебно-медицинским экспертам ГБУ РО «Бюро СМЭ», обвиняемым в вымогательстве взяток с родственников умерших (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По ходатайству следствия руководителю Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксане Терземан срок содержания под стражей продлен до 8 марта 2026 года включительно, сотруднице бюро Олесе Хан — до 7 марта включительно. Еще одному судмедэксперту Лиане Юсуповой домашний арест продлен до 8 марта.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», уголовное дело о вымогательстве в отношении руководителя и сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы было возбуждено в начале 2025 года. По данным следствия, в учреждении вымогали взятки у жителей города за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.

Всего с 2020 года сотрудники незаконно получили 70 млн руб. При обысках из морга были изъяты рабочие компьютеры и документация.