После обрушения кладки в аварийном доме в Новочеркасске возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения кирпичной кладки в аварийном доме в Новочеркасске. ЧП случилось 12 февраля на улице Юности, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

В доме обрушилась кладка в месте расположения карнизных плит, а также бетонных перемычек на четвертом этаже. Из-за угрозы обрушения здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2024 году. Сейчас решается вопрос о переселении жильцов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Хоперская