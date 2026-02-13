Власти Ростова: соглашение с «Синарой» не расторгнуто

Концессионное соглашение о модернизации и создании инфраструктуры трамвая с компанией «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» не расторгнуто. При этом реализация проекта была приостановлена в конце 2024 года из-за его удорожания с 40,9 млрд рублей до 80 млрд руб. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Владимир Иванов.

Фото: пресс-служба «Синара - Транспортные Машины» (СТМ

Основное удорожание проекта произошло из-за увеличения стоимости строительных работ и материалов и необходимостью перекладки большого количества сетей и коммуникаций, строительства искусственных сооружений. Оценка их стоимости не производилась при заключении соглашения.

Для оптимизации расходов концессионер представил оптимизированный план, предусматривающий сокращение протяженности трамвайных линий, количества подвижного состава и депо в два раза.

«Сумма затрат уменьшится незначительно — с 61,5 млрд руб. до 51,2 млрд руб., а ежегодные затраты бюджетов всех уровней на реализацию концессионного соглашения даже в сокращенных параметрах превысили 5 млрд. руб. Общая сумма затрат для бюджетов всех уровней превысила 107 млрд. руб.»,— отметил господин Иванов.

Он добавил, что при таких расчетах реализация проекта экономически нецелесообразна для бюджета и может привести к удорожанию проезда и что с момента заключения соглашения средства бюджетов всех уровней на финансирование проекта не выделялись.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», о расторжении договора с «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» сообщила депутат Ростовской-на-Дону городской думы Наталья Оськина.

Наталья Белоштейн