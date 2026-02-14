За год 19,8 тысячи жителей Ростовской области объявили себя банкротами

По итогам 2025 года 19,8 тыс. жителей Ростовской области обратились в суд с заявлением о признании себя банкротами. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Президиума Арбитражного суд Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для сравнения, в 2024 году с такими заявлениями в суд обратились 15,6 тыс. человек. В 2023 году этот показатель составлял 12,7 тыс. человек. Всего за два года прирост составил более 55%.

Такая динамика, по мнению экспертов, обусловлена высокой закредитованностью населения и экономической нестабильностью. Все больше жителей региона оказываются не в состоянии самостоятельно выбраться из долговой ямы, поэтому выбирают процедуру банкротства.

Мария Хоперская