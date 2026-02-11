В Ростовской области утвердили список маршрутов с оплатой картой «Тройка»

Агентство развития платежных систем (АРПС) опубликовало список муниципалитетов Ростовской области, в которых будет внедрена оплата проезда картой «Тройка». В него вошли маршруты семи городов и 32 районов региона, а также ряд межмуниципальных маршрутов. Об этом пресс-служба агентства сообщает в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тестирование проездной карты «Тройка» в режиме офлайн планируют завершить в марте 2026 года. После этого технология будет масштабирована на весь регион.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», переход на офлайн оплату проезда картой «Тройка» связан с возможными перебоями в работе интернета и сотовой связи. Даже при отсутствии стабильного соединения с сетью, у водителя больше не будет оснований заявлять о неработающем терминале.

Отмечается, что интеграция с федеральной системой позволит увеличить число пунктов реализации транспортных карт «Тройка» и модернизировать систему учета оплаты проезда для льготников.

Наталья Белоштейн