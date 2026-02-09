Бывшую судью из Ростова-на-Дону Елену Коблеву осудили за взятку на десять лет

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам колонии за получение взятки на сумму 500 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов региона и прокуратуры Кубани. Бригадир рыболовецкой бригады Владимир Боженко, передавший взятку за возврат двух конфискованных лодок и невода, получил девять лет колонии.

Еще один подсудимый, предприниматель Николай Студеникин, осужден на шесть лет колонии за посредничество во взяточничестве. Изначально прокурор просил приговорить Студеникина к семи годам колонии, однако суд сократил срок на год. Наказание Коблевой и Боженко соответствует мнению прокуратуры. Каждому из подсудимых также назначен штраф на сумму 15 млн руб.

По итогам разбирательства выяснилось, что в 2022 году Николай Студеникин, покупавший у Владимира Боженко рыбу на переработку, договорился в суде об отмене решений об изъятии у Боженко орудий лова из-за привлечения того к ответственности за браконьерство. Елена Коблева не участвовала в рассмотрении дела о конфискации, но, как считает обвинение, оказала влияние на судей, выносивших решение.

Анна Перова, Краснодар