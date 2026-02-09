В Ростове-на-Дону осудили подозреваемую в мошенничестве экс-сотрудницу налоговой

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о 40-летней Виктории Прокопцовой. Суд установил, что в 2022 году она получила от руководителя юридического лица 2,5 млн руб., а взамен она пообещала повлиять на решение о снижении суммы налоговой задолженности, обнаруженной в ходе проверки его организации.

Уточняется, что изначально сотрудница налоговой не планировала предпринимать никаких действий для выполнения обещания. Полученные деньги она потратила по своему усмотрению.

Суд приговорил Прокопцеву к трем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Константин Соловьев