На Дону госпрограмма для сельского хозяйства может получить 5,4 млрд рублей

В Ростовской области в 2026 году планируется выделить более 5,4 млрд руб. на реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Об этом пишет «Город N» со ссылкой на документы регионального правительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным редакции, в 2025 году на финансирование программы первоначально было запланировано чуть более 6 млрд руб., но в декабре решили потратить более 5,6 млрд руб. В этом году на выплаты производителям зерновых планируют потратить 1,3 млрд руб., ветеринарам — 641 млн руб., на деятельность аппарата региональных Минсельхоза, управления ветеринарии, госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники — 545 млн руб., на элитное семеноводство — 359 млн руб., на страхование урожая — 317 млн руб., на закладку многолетних насаждений, за исключением виноградников и питомников, — более 225 млн руб., на проекты фермеров — чуть более 179 млн руб., на мелиорацию — 115 млн руб.

В сообщении уточняется, что средства федерального и областного бюджета в программе примерно равны.

Константин Соловьев