На Дону директора АТП обвинили в сокрытии налогов на 35,5 млн рублей

Руководителя коммерческого предприятия, занимающегося грузовыми перевозками, обвинили в сокрытии налогов и страховых сборов на 35,5 млн руб. (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Преступление совершено путем использования расчетных счетов четырех юридических лиц и индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, используя расчетные счета партнеров, фигурант скрывал средства от ФНС с мая по декабрь 2024 года.

«В ходе расследования в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 10 млн руб.»,— отметили в СК.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн