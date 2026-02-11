Главные новости за 11 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На Южном кладбище похоронили убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. Защитник семьи Никита Сорокин сообщил, что попрощаться пришли около ста человек, на месте дежурили полиция и Росгвардия. Подробнее о деле — в материале «Суд арестовал обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга».

Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» продает участок площадью 6,9 га на Васильевском острове за 1,9 млрд рублей. Землю у устья Смоленки в 2023 году передали фонду по рыночной цене без торгов, жилая застройка для этой территории не предусмотрена.

В Петербурге приняли закон о штрафах за нелегальную сдачу НТО в субаренду. Для юрлиц санкции составят от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Подробнее о законе — в материале «У киосков ищут крышу».

Число заболевших кишечной инфекцией детей в школе №39 выросло до 72. Исследования Роспотребнадзора выявили норовирус, по факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Михаил Овчинников возглавил петербургскую Дирекцию транспортного строительства. Он занял пост 10 февраля, до этого с ноября 2024 года исполнял обязанности руководителя учреждения.

Ленобласть потратит 11,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья на 2025–2030 годы. Программа рассчитана на вывод из эксплуатации 79,11 тыс. кв. м, основное финансирование обеспечит областной бюджет.

По данным СМИ, Генерал-майор полиции Виктора Борисенко назначен новым начальником полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полковник полиции Юрий Шарифуллин стал замначальника по работе с личным составом.

Суд в Петербурге перенес на 11 марта рассмотрение иска «Газпрома» к Europol Gaz и Orlen о взыскании 1 млрд долларов. Перенос связан с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков.

Здания Тихвинского лесохимического завода выставили на торги за 89 млн рублей. Аукцион проводит арбитражный управляющий компании «Октоус», признанной банкротом по иску районной администрации из-за многолетней неуплаты аренды за землю.

Депутат ЗакСа Петербурга Павел Крупник предложил бороться с сервисами по круглосуточной доставке алкоголя. Он направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, указав на рекламу, которая обходит нормы законодательства.

Бывший студент СПбГУ Гарри Азарян получил два года колонии-поселения за речь на собрании леворадикального сообщества. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

ЗакС Петербурга направит в Госдуму инициативу об ужесточении правил редевелопмента объектов культурного наследия. Депутаты предлагают обязать инвесторов проводить изыскательские работы. Подробнее об инициативе — в материале «Девелоперам прикрывают ОКНа».