Бывший студент СПбГУ получил два года за речь на собрании леворадикального сообщества

Первый Западный окружной военный суд приговорил бывшего студента Санкт-Петербургского государственного университета из Казахстана Гарри Азаряна к двум годам в колонии-поселении. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщила «Ъ Северо-Запад» глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, Азарян, являясь участником леворадикального сообщества «Рабочая Власть», произнес на съезде его участников перед неопределенным кругом лиц речь, в которой оправдывал террористическую деятельность на территории РФ, а именно совершение насильственного захвата власти и массовых убийств. Стенограмму речи Гарри Азарян опубликовал в интернете.

Гарри Азаряна арестовали в мае 2025 года. В январе 2026 года молодого человека выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Фигурант признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Артемий Чулков