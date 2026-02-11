Фонд «Газпрома» продает полученный без торгов участок на Васильевском острове
Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» выставил на торги земельный участок площадью 6,9 га около устья реки Смоленки на Васильевском острове. Начальная цена лота составляет 1, 9 млрд рублей, следует из публикации на электронной торговой площадке «Газпромбанка».
Речь идет о территории по адресу: Мичманская улица, участок 14 в границах набережной реки Смоленки, улицы Кораблестроителей и продолжения Морской набережной. Заявки принимаются до 10 марта, итоги торгов планируют подвести 12 марта.
Изначально на этой площадке собирались построить кампус Санкт-Петербургского государственного университета, однако позднее вуз отказался от проекта. В 2023 году правительство РФ передало землю фонду «Газпрома» по рыночной цене без торгов.
Участок предназначен для строительства объектов образования и просвещения. Согласно правилам землепользования и застройки Петербурга, земля относится к зоне ТД2-1 — специализированной общественно-деловой застройки. В числе основных видов разрешенного использования указаны объекты образования, культурно-досуговая деятельность и спорт, в условно разрешенных — гостиницы и общепит. Жилая застройка для этой территории не предусмотрена.