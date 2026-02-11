Здания Тихвинского лесохимического завода выставили на торги за 89 млн рублей
Тихвинский лесохимический завод выставили на торги, сообщает «Деловой Петербург». Пятнадцать зданий бывшего промышленного комплекса продаются за 89 млн рублей рублей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Аукцион проводит арбитражный управляющий компании «Октоус», признанной банкротом по иску районной администрации из-за многолетней неуплаты аренды за землю. Заявки от покупателей принимаются до 19 марта.
Предприятие имеет долгую историю, но в последние годы переживало глубокий кризис. Завод, основанный в 1931 году, был единственным в СССР производителем хвойного экстракта.
Однако его большие производственные мощности в 100 тонн в месяц оказались невостребованными на современном рынке. Попытки наладить выпуск косметики под собственными брендами также не принесли широкого успеха из-за работы в бюджетном сегменте.
По словам экс-руководителя завода Людмилы Мироновой, шансов на прибыльную работу у предприятия не было. Недозагрузка вела к высоким издержкам, так как все оборудование, включая котельную, рассчитано на большой объем.
Сейчас в одном из цехов лишь эпизодически производится хвойный экстракт. В последнем юридическом лице завода, НПО «Эко Фабрика», считают, что завод, скорее всего, будет закрыт.
Эксперты полагают, что наиболее вероятными покупателями актива станут местные предприниматели или девелоперы. Они могут приобрести промзону с дисконтом для перепрофилирования.