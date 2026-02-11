Ленобласть потратит 11,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Ленинградская область направит 11,7 млрд рублей на программу расселения аварийного жилья на 2025–2030 годы. Средства рассчитаны на вывод из эксплуатации 79,11 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным, по нормативной стоимости 153 тыс. рублей за кв. м, установленной Минстроем России, сообщили в правительстве региона.
На данный момент общая площадь признанных аварийными домов в Ленобласти — 267 тыс. кв. м. В структуре финансирования 3,1 млрд рублей обеспечивают ППК «Фонд развития территорий», 8,5 млрд рублей — областной бюджет, 100 млн рублей — муниципальные бюджеты, сообщили в пресс-службе комитета по строительству Ленобласти.
Сейчас в областном бюджете на 2025–2028 годы предусмотрено 6,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья, но, как сообщили в областном комстрое, в случае увеличения утвержденной стоимости квадратного метра, Ленинградская область планирует обратиться за дополнительным финансированием.
Средства предоставляются в виде грантов после ежегодного конкурсного отбора, в котором учитываются дата признания дома аварийным, а также его состояние и расположение.
В список включены объекты, признанные аварийными органами местного самоуправления в период 2017–2021 годов, сообщает пресс-служба комитета по строительству Ленобласти. Приоритет отдается объектам в опорных населенных пунктах и с угрозой обрушения.
Полномочия по расселению закреплены за муниципалитетами, согласно федеральному законодательству. Региональную координацию осуществляет комитет по строительству Ленобласти, который доставляет средства местным властям. Отбор подрядчиков проходит в соответствии с нормами контрактной системы (44-ФЗ) и условиями программы, а контроль качества осуществляется посредством строительного надзора, приемки работ и обязательных проверок.