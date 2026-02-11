Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Овчинников возглавил петербургскую Дирекцию транспортного строительства

Новым руководителем СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» назначен Михаил Овчинников. Согласно данным ЕГРЮЛ, он занял пост 10 февраля, до этого с ноября 2024 года исполнял обязанности главы учреждения. Предшественник господина Овчинникова Евгений Варов перешел на работу в комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: vk.com / spbgkudts

Фото: vk.com / spbgkudts

До назначения в Петербурге Михаил Овчинников возглавлял ФКУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Кола»). Дирекция транспортного строительства действует с 1997 года, выступает госзаказчиком и генподрядчиком в сфере транспортного строительства. За время работы учреждение разместило 3249 закупок на общую сумму 1,2 трлн рублей.

В декабре Дирекция провела несколько крупных тендеров. Был объявлен конкурс на реконструкцию улиц Михаила Дудина, Заречной и Федора Абрамова для строительства трамвайной линии от метро «Парнас» в Бугры с начальной ценой 156,7 млн рублей.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все