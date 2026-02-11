Михаил Овчинников возглавил петербургскую Дирекцию транспортного строительства

Новым руководителем СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» назначен Михаил Овчинников. Согласно данным ЕГРЮЛ, он занял пост 10 февраля, до этого с ноября 2024 года исполнял обязанности главы учреждения. Предшественник господина Овчинникова Евгений Варов перешел на работу в комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

До назначения в Петербурге Михаил Овчинников возглавлял ФКУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Кола»). Дирекция транспортного строительства действует с 1997 года, выступает госзаказчиком и генподрядчиком в сфере транспортного строительства. За время работы учреждение разместило 3249 закупок на общую сумму 1,2 трлн рублей.

В декабре Дирекция провела несколько крупных тендеров. Был объявлен конкурс на реконструкцию улиц Михаила Дудина, Заречной и Федора Абрамова для строительства трамвайной линии от метро «Парнас» в Бугры с начальной ценой 156,7 млн рублей.

Андрей Маркелов