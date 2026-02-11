Суд в Петербурге перенес на 11 марта рассмотрение иска «Газпрома» к Europol Gaz

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил разбирательство по иску ПАО «Газпром» о взыскании 1 млрд долларов США с Europol Gaz и польского концерна Orlen, следует из данных картотеки арбитражных дел. Заседание назначено на 11 марта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно карточке дела, перенос связан с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков. В материалах также указаны еще две резервные даты заседаний — 15 апреля и 13 мая.

В октябре 2023 года Orlen сообщал, что власти Польши передают концерну в управление польский участок газопровода «Ямал — Европа» вместе с замороженной долей «Газпрома». Ранее, в апреле 2022 года, Польша внесла «Газпром» в санкционный список и заморозила активы компании, после чего российская сторона ввела ограничительные меры против Europol Gaz и прекратила поставки по «Ямал — Европе».

Иск «Газпрома» принят к производству в марте 2024 года. Тогда же суд привлек к участию в разбирательстве Генпрокуратуру. Ответчиками по делу, помимо Europol Gaz и Orlen, выступают Ernst & Young Global Limited и Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp.k.

Артемий Чулков