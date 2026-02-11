Павел Крупник предложил бороться с сервисами по круглосуточной доставке алкоголя

Работа сервисов по круглосуточной доставке алкоголя на дом подрывает усилия России в части контроля и ограничения потребления жидкостей с градусом. Так считает депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Павел Крупник и предлагает бороться с такими услугами, пишет «Парламентская газета».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Парламентарий направил обращение на имя министра внутренних дел РФ, генерала полиции Владимира Колокольцева. Он заметил рекламные объявления, которые обходят нормы российского законодательства. Господин Крупник предлагает принять меры в целях недопущения распространения такой практики по всей стране и привлечь нарушителей к ответственности.

Депутат напомнил, что в России запретили публичную рекламу спиртного, в Петербурге борются с «наливайками». В такой ситуации действия федеральных и региональных властей становятся бессильными.

Татьяна Титаева