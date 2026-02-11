ЗакС Петербурга направит в ГД инициативу об ужесточении правил для редевелопмента

Петербургский парламент принял законопроект, который обяжет инвесторов проводить изыскательские мероприятия при редевелопменте объектов культурного наследия (ОКН). Документ отправят на рассмотрение в Государственную думу.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Внести поправки авторы инициативы — ЗакС Петербурга вместе с коллегами из Архангельского областного собрания и Заксобрания Республики Карелия — предлагают в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Согласно тексту ФЗ, изыскательские работы девелоперы сейчас проводят при сохранении, консервации и ремонте ОКН. Однако при приспособлении исторических зданий для современного использования — нет.

По мнению авторов идеи, отсутствие изыскательских мероприятия в перечне обязательных может негативно сказаться на представляющих историко-культурную ценность элементах ОКН. В первую очередь, по словам депутатов, речь идет о деревянном зодчестве.

Девелоперы называют инициативу «логичной» и «целесообразной».

Надежда Ярмула