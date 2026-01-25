Главные новости за неделю 19–25 января. Ростов-на-Дону и область

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывших чиновников правительства Ростовской области Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также известного в регионе бизнесмена Вадима Ванеева. В зависимости от роли фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве (п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году чиновники способствовали незаконной выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву группе «Евродон», которая занималась производством индейки и утки.

В Ростовской области муниципалитеты получат больше финансовой самостоятельности благодаря перераспределению почти 7 млрд руб. от НДФЛ. Вместе с дополнительными полномочиями возрастет персональная ответственность глав за результаты работы.

На Дону период предупреждения о потенциально опасной погоде (желтый уровень) продлен до 18:00 28 января. На дорогах прогнозируют гололедицу и снежные заносы.

Экспорт зерна из Ростовской области в декабре 2025 года упал на 15,3% до 1,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Начальник управления Госавтоинспекции по Ростовской области полковник Олег Богун покинул должность. В разделе управления ведомства указан заместитель начальника полковник полиции Сергей Сасин.

Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи. В доход государства обращены квартира, машино-место, автомобили Toyota Land Cruiser и минивэн Toyota Alphard, изъятые во время обысков Елены Золотаревой. Сумма изъятого составляет более 128,8 млн руб., €27 тыс., $11,7 тыс. Также изъяты драгоценности, общая стоимость которых составила более 17,6 млн руб.

Следователи возбудят уголовное дело по информации о ненадлежащем водоснабжении в Ростовской области. Соответствующее указания дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Объем льготного микрофинансирования малых и средних предприятий (МСП) Ростовской области в 2025 году составил более 1,5 млрд руб. По этому показателю регион вошел в топ-5 регионов страны.

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) оставил без удовлетворения жалобы осужденных по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора и взыскал с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева 66,3 млн руб. за вред, причиненный почве.

Власти Ростовской области утвердили предельные размеры платы за парковку: для легковых машин и мотоциклов — до 50 руб. в час, грузового транспорта — до 100 руб., остальных видов — до 195 руб.