Имущество экс-председателя Ростоблсуда Золотаревой перешло государству

Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Иск заместителя генерального прокурора России был подан к Елене Золотаревой, ее сыну Сергею Золотареву и доверенному лицу Марии Данкевич по поводу имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

В доход государства обращены квартира, машино-место, автомобили Toyota Land Cruiser и минивэн Toyota Alphard, изъятые во время обысков Елены Золотаревой, в размере более 128,8 млн руб., €27 тыс. евро, $11,7 тыс. и драгоценности, общая стоимость которых, согласно заключению экспертов, составила свыше 17,6 млн руб. С Золотаревых также взыскали 4 млн руб. в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», 22 декабря в Краснодаре был оглашен приговор бывшим ростовским судьям во главе с экс-председателем областного суда Еленой Золотаревой. Фигуранты признаны виновными в коррупционных преступлениях. Общая сумма взяток, описанных в деле, превышает 21 млн руб. Госпоже Золотаревой назначено 15 лет колонии, другим обвиняемым — от шести до 13 лет заключения. В ходе процесса подсудимые не признали причастности к преступлениям.

Константин Соловьев