Ростовская область сократила экспорт зерна на 1,3 млн тонн за год

Экспорт зерна из Ростовской области в декабре 2025 года упал на 15,3% до 1,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, из морских портов Ростовской области отправили более 764 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, через порт Кавказ — более 509 тыс. тонн. Основными покупателями продукции стали Турция, Египет и Марокко. С начала нынешнего сельскохозяйственного сезона (с июля 2025 года) регион экспортировал 8,3 млн тонн зерна — на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общероссийские показатели демонстрируют схожую тенденцию: страна отгрузила на экспорт 33,9 млн тонн основных видов зерновых культур, что на 21,5% меньше прошлогоднего результата в 41,2 млн тонн. «Основная причина сокращения отгрузок — активная конкуренция на мировом рынке»,— заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

По данным эксперта, страны Европейского союза в сезоне 2025-2026 года могут увеличить отгрузки до 32,5 млн тонн против 27,9 млн тонн в прошлом сезоне. Австралия планирует поставить на мировой рынок до 27 млн тонн пшеницы (ранее 21,3 млн тонн). Существенный рост ожидается и в Аргентине.

Цены на европейскую пшеницу за полугодие снизились на 1% до $228 за тонну. Российская пшеница подешевела сильнее — на 4,4% до $226 за тонну.

«Если в начале сезона российская пшеница была на $6 дороже европейской, то к концу года был дисконт в $2. Если он сохранится, то можно рассчитывать на рост отгрузок»,— отметила госпожа Тюрина.

Цены производителей пшеницы с начала сезона снизились на 13% до $171 против $196 за тонну, следует из данных Российского зернового союза.

Валентина Любашенко