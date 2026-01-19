Ростовская область вошла в топ-5 лидеров по льготному микрофинансированию МСП

Объем льготного микрофинансирования малых и средних предприятий (МСП) Ростовской области в 2025 году составил более 1,5 млрд руб. По этому показателю регион вошел в топ-5 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Займы были предоставлены Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») и центрами «Мой бизнес».

Центры «Мой бизнес» за 2025 год выдали 526 займов, из которых 47% предназначены для аграрного сектора и местных производителей.

Агентство поддержки предпринимательства предоставляет 12 различных микрофинансовых продуктов для развития местных брендов, социальных проектам, бизнесу в моногородах Дона, а также предприятиям участников СВО и их семей.

Наталья Белоштейн