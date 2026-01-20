Глава СКР поручил возбудить дело из-за отсутствия воды в Ростовской области

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем водоснабжении в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О нарушении прав жителей города Гуково и нескольких населенных пунктов Красносулинского района сообщил ряд СМИ. В частности, о том, что подвоз воды организован в недостаточном количестве, в магазинах также фиксируется нехватка бутилированной жидкости.

«Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к завершению ремонтных работ не принимается»,— добавили в ведомстве.

По факту длительного отсутствия водоснабжения СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за аварии на Гуково-Гундоровском магистральном водопроводе в Красносулинском районе Ростовской области режим повышенной готовности к ЧС ввели 19 января. Без водоснабжения жители муниципалитета остаются четыре дня. Такой же режим введен и в Зверево. Подача воды в городе приостановлена 18 января.

В настоящее время коммунальщики завершили ремонтные работы на водоводе и приступили к запитке системы. Этот процесс может занять определенное время.

Наталья Белоштейн