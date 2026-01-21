В Ростовской области установили максимальный тариф парковки в 195 рублей в час

Власти Ростовской области утвердили предельные размеры платы за парковку: для легковых машин и мотоциклов — до 50 руб. в час, для грузового транспорта — до 100 руб., для остальных видов — до 195 руб. Соответствующий документ подписала заместитель губернатора Алена Беликова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно принятому регламенту, тарифы можно пересматривать с учетом доходов населения и других экономических показателей, однако не чаще одного раза в квартал.

В настоящее время платные парковочные зоны действуют только в Ростове-на-Дону, где с 2016 года стоимость составляет 35 руб. в час. Городские власти давно планировали увеличить этот тариф, и теперь появилась такая возможность. По предварительным данным, цена может подняться до 70 руб. в час.

Парковочную систему города обслуживает компания «Ростовское парковочное пространство» по договору концессии до 2027 года. При этом основные поступления от платных парковок направляются в городской бюджет — свыше 100 млн руб. ежегодно, преимущественно за счет штрафных санкций.

Валентина Любашенко