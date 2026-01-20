Начальник ГАИ Ростовской области покинул свой пост

Начальник управления Госавтоинспекции по Ростовской области полковник Олег Богун покинул должность. Соответствующая информация размещена на сайте ГАИ.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В разделе управления ведомства в настоящий момент указан заместитель начальника полковник полиции Сергей Сасин. Как ранее писал «Ъ-Ростов», новым заместителем начальника управления МВД России по городу Ростову-на-Дону — начальником полиции назначен полковник полиции, 44-летний Иван Цыганков.

Константин Соловьев