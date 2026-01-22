Дело долетело до суда

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывших чиновников правительства Ростовской области Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также известного в регионе бизнесмена Вадима Ванеева. В зависимости от роли фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве (п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году чиновники способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву группе «Евродон», которая занималась производством индейки и утки. Это при том, что финансово-хозяйственное положение предприятия не позволяло получить такие меры поддержки. По оценкам следователей, размер ущерба бюджету превышает 155 млн руб.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении бывших чиновников донского правительства Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также предпринимателя Вадима Ванеева. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский и его заместитель Ольга Горбанева обеспечили выдачу субсидий группе компаний «Евродон», занимающейся производством индейки и утки. «Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки»,— говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Согласно подсчетам следователей, в результате действий чиновников из бюджета было незаконно израсходовано более 155 млн руб.

Также из сообщения следует, что в отношении одного из руководителей группы компаний материалы дела выделены в отдельное производство, расследование продолжается.

О возбуждении уголовных дел в отношении господ Гончарова и Рачаловского стало известно в феврале 2025 года. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, из фигурантов дела только Виктор Гончаров находится в СИЗО, остальным назначен либо запрет определенных действий, либо подписка о невыезде.

«Все, кроме Гончарова, по сути подтверждают, что обстоятельства, описанные в уголовном деле, были. Но не согласны с квалификацией. То есть вину не признают»,— добавил собеседник издания.

Об уголовном деле в отношении Вадима Ванеева ранее официально не сообщалось. В начале 2000-х предприниматель реализовал в регионе два крупных птицеводческих проекта — «Евродон» (производство и переработка индейки) и «Донстар» (утки). В России продукция этих предприятий продавалась под марками «Индолина» и «Утолина».

Финансовые проблемы у холдинга господина Ванеева начались после серии вспышек птичьего гриппа. В декабре 2016 года и весной 2017-го ущерб превысил 2,6 млрд руб. Летом 2018-го кризис обострился — из-за третьей вспышки заболевания и уничтожения 200 тыс. голов птиц.

В августе 2018 года, после неуплаты «Евродоном» транша по кредиту, управление предприятиями перешло к «ВЭБ Капитал», который продал права требования Россельхозбанку, а тот передал их ГК «Дамате».

Параллельно началось банкротство «Донстара». В 2020 году компания «Новые утиные фермы», входящая в группу «Дамате», выкупила права требования по обязательствам перед банком и перезапустила производство.

В августе 2025 года Арбитражный суд Ростовской области установил общий размер субсидиарной ответственности бывшего собственника компании Вадима Ванеева по обязательствам ООО «Евродон» в размере 39,286 млрд руб. По решению суда, с господина Ванеева будет взыскано 31,274 млрд руб. в пользу ООО «Ломан 2», 949,6 млн руб. — УФНС по Ростовской области, 73 млн руб. — министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области. Всего в списке кредиторов — более 10 предприятий, организаций и фирм.

Кристина Федичкина