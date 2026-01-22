Суд утвердил приговор виновным в пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отклонил жалобы осужденных по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ

Трагедия случилась летом 2017 года. Огонь охватил территорию Пролетарского и Кировского районов общей площадью более 32,6 тыс. кв. м. Возгорание унесло жизнь одного местного жителя, а также уничтожило и повредило имущество на сумму более 780 млн руб. По данным экспертизы, очагом пожара стал дом в районе переулка Чувашского, где произошло короткое замыкание электропроводки.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в октябре 2024 года признал виновным по статье о причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества (ст. 109, ст. 168 УК РФ) начальника филиала «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети Павла Трунова. Суд назначил ему два года и два месяца ограничения свободы, однако освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Второй подсудимый — старший мастер участка Игорь Безземельный — освобожден от ответственности в связи со своей смертью. Дело в отношении экс-заместителя главы Пролетарского района Марины Беляевой, обвиняемой в халатности (ст. 293 УК РФ), прекратили из-за истечения сроков давности.

Павел Трунов свою вину в случившемся не признал. Вместе с адвокатами он оспаривал решения суда в апелляционном и кассационном порядке. Защита настаивала на недоказанности вины, отрицала версию короткого замыкания и ставила под сомнение достоверность установленного ущерба.

«Изучив материалы многотомного дела и заслушав все доводы сторон процесса, судебная коллегия кассационного суда не нашла оснований для отмены или изменения судебных решений и оставила кассационные жалобы без удовлетворения. Суд отметил, что нижестоящие инстанции всесторонне исследовали обстоятельства дела и обоснованно признали вину сотрудников организации, ответственных за безопасность обращения с электрооборудованием, представляющим собой источник повышенной опасности», — говорится в решении кассационного суда.

Константин Соловьев