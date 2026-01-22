Муниципалитеты Дона могут получить больше экономической самостоятельности

В Ростовской области муниципалитеты получат больше финансовой самостоятельности благодаря перераспределению почти 7 млрд руб. от НДФЛ. Об этом объявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава области также отметил, что вместе с дополнительными полномочиями возрастет персональная ответственность глав за результаты работы. Бюджеты городов и районов получат увеличенные нормативы отчислений от подоходного налога.

«Раньше на согласования уходили месяцы, теперь есть финансовая база, которая позволяет действовать быстрее и эффективнее. Главное — грамотно и ответственно распорядиться этими ресурсами. Нужно хорошо чувствовать пульс своей территории, знать ее проблемы, уметь расставлять приоритеты и отвечать за них», — написал Юрий Слюсарь.

Особое внимание власти планируют уделить командной работе руководителей.

«Коммунальные ситуации последних дней показали: не все руководители считают нужным включаться лично. Кто-то ограничивается репостами сообщений областного правительства. Это недопустимо. Если возникает проблема, глава должен быть в числе первых, кого люди видят на месте», — подытожил губернатор.

Константин Соловьев