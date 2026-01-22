Авиазавод в Таганроге заплатит 66 млн руб. за загрязнение почвы

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и взыскал с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева 66,3 млн руб. за вред, причиненный почве. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Нарушения выявили во время плановой проверки 5 апреля 2023 года на территории предприятия по адресу площадь Авиаторов, 1 в Таганроге. Инспекторы обнаружили несанкционированное складирование различных отходов на 11 площадках без необходимого оборудования.

На территории авиакомплекса размещались строительный мусор, металлолом, пластик, древесные остатки и другие отходы производства. Площадки не имели водонепроницаемого покрытия, защиты от дождя и ветра, а также соответствующей маркировки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» зарегистрировано в 1994 году в Таганроге. Основной вид деятельности предприятия — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Управляющая компания — ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Уставный капитал — 19,3 млрд руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 14,5 млрд руб., прибыль — 1,3 млн руб.

Специалисты отобрали пробы отходов, провели замеры загрязненных участков и определили морфологический состав мусора. Общий объем неправильно размещенных отходов зафиксировали в протоколах и экспертном заключении от 11 апреля 2023 года.

Суд проверил расчеты ущерба, выполненные по методике Минприроды, и признал их корректными. Размер компенсации определили согласно официальной методике исчисления вреда почвам как объекту охраны окружающей среды.

ТАНТК возражал против иска, ссылаясь на сложное финансовое положение и отсутствие опыта в рекультивации земель. Предприятие просило возложить на него обязанность по восстановлению почвы вместо денежной компенсации.

Однако суд установил факт причинения вреда экологии и взыскал с авиационного комплекса полную сумму ущерба.

Тат Гаспарян