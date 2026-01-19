Главные новости за 19 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

За первую рабочую неделю января Санкт-Петербург и Ленинградская область разместили на банковских депозитах временно свободные бюджетные средства на общую сумму 15,7 млрд рублей.Петербург разместил 10 млрд рублей под 15,75% годовых, а Ленобласть за пять дней провела четыре аукциона на 5,7 млрд рублей со ставками от 15,2% до 15,76%.

Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом перешло в активную стадию, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Основные усилия сейчас сосредоточены на пилотном участке Крюково — Тверь, где также создается технологическая база для испытаний.

Бывшего владельца обанкротившегося петербургского автозавода «Яровит Моторс» Андрея Бирюкова привлекли к субсидиарной ответственности на 159 млн рублей. Такое решение суда стало итогом многолетних попыток конкурсного управляющего Оксаны Лубинец взыскать убытки, причиненные предприятию неэффективным управлением.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в ближайшие три года власти города направят на обновление общественного транспорта в ближайшие три года более 32 млрд рублей. В рамках программы планируется закупить 373 единицы нового транспорта. В их число войдут 34 электробуса, 7 троллейбусов, 26 трамвайных вагонов и 306 вагонов метро.

Следствие потребовало заключить под стражу начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре Антона Дашевского после взрыва учебной гранаты, в результате которого пострадали 20 человек. По версии правоохранителей, Дашевский разрешил проводить занятия в актовом зале, где шел ремонт и хранились легковоспламеняющиеся материалы.

Прощание с сооснователем ресторанной группы Ginza Project Вадимом Лапиным состоится 21 января в 14:00. Церемония пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище Васильевского острова. Господин Лапин скончался 16 января в возрасте 62 лет после продолжительной болезни. Управление компанией после его смерти перешло к сыну Марку.

В одном из поселков Гатчинского района Ленинградской области полиция ликвидировала крупный нелегальный цех по производству алкоголя. В ходе операции было обнаружено и изъято более 146 000 литров продукции, в том числе свыше 115 000 литров в резервуарах и 31 000 литров уже расфасованной.

Контрольно-счетная палата начала проверку СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и его профильного регулятора — городского комитета по транспорту. Проверочные мероприятия позволят, в числе прочего, дать оценку обоснованности действующей стоимости проезда, говорят в ведомстве.

Для Московско-Петроградской (синей) линии петербургского метро в 2026 году планируют поставить 90 новых вагонов «Балтиец», сформированных в 15 шестивагонных составов, заявил вице-губернатор Кирилл Поляков. Сборку первого состава «Балтиец-2» для «синей» линии завершили в ноябре 2025 года. На Кировско-Выборгской (красной) линии уже работают 37 составов «Балтиец». Еще пять составов в коричневой окраске, предназначенных для будущей Красносельско-Калининской линии, тестируются на «красной» ветке.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не включил здание бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте в перечень выявленных объектов, обладающего признаками культурного наследия. Институт, построенный 1955-1957-х годах по проекту архитекторов Бориса Журавлева и Валентины Филипповой, окончательно было снесено на прошлой неделе. Подробнее о ситуации вокруг ВНИИБа — в материале «С охранным статусом разберутся постфактум».