Прощание с сооснователем ресторанной группы Ginza Лапиным состоится 21 января

Прощание с сооснователем ресторанной группы Ginza Project Вадимом Лапиным состоится 21 января в 14:00. Церемония пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище Васильевского острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

«Будем признательны всем, кто сможет прийти и почтить память Вадима Валентиновича»,— говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой группы.

Господин Лапин скончался 16 января в возрасте 62 лет после продолжительной болезни. Долгое время ресторатор боролся с онкологией. Управление компанией после его смерти перешло к сыну Марку.

Холдинг Ginza Project господин Лапин и Дмитрий Сергеев создали в 2003 году. На текущий момент в управлении компании находятся более 150 проектов в Петербурге, Москве, Сочи и других крупных городах России и мира.

Андрей Маркелов