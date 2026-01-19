На те же грабли: цех по производству суррогатного алкоголя накрыли в Ленобласти

В одном из поселков Гатчинского района Ленинградской области полиция ликвидировала крупный нелегальный цех по производству алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники с помощью трех линий разливали спиртосодержащую жидкость в пятилитровые бутылки с поддельными этикетками известного бренда. В ходе операции было обнаружено и изъято более 146 000 литров продукции, в том числе свыше 115 000 литров в резервуарах и 31 000 литров уже расфасованной.

Также полицейские изъяли оборудование, сырье и документацию. Вся жидкость направлена на экспертизу. По факту незаконного производства возбуждено уголовное дело.

Андрей Маркелов