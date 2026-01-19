Смольный потратит 32 млрд рублей на обновление транспорта в ближайшие три года

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в ближайшие три года власти города направят на обновление общественного транспорта в ближайшие три года более 32 млрд рублей, сообщает ТАСС. Соответствующее финансирование уже заложено в городской бюджет на период с 2026 по 2028 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках программы планируется закупить 373 единицы нового транспорта. В их число войдут 34 электробуса, 7 троллейбусов, 26 трамвайных вагонов и 306 вагонов метро.

Эта работа станет продолжением активного обновления парка, начатого ранее: в 2025 году город уже получил почти 750 новых транспортных средств, включая около 300 автобусов отечественного производства.

По словам господина Полякова, власти намерены и дальше поддерживать высокие темпы замены устаревших автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метрополитена на современные модели.

Андрей Маркелов