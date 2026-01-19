СК потребовал заключить под стражу начальника учебного центра МВД в Коми после взрыва

Следствие потребовало заключить под стражу начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре Антона Дашевского после взрыва и пожара, в результате которого пострадали 20 человек, сообщает СУ СК по Республике Коми. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии правоохранителей, Дашевский разрешил проводить занятия в актовом зале, где шел ремонт и хранились легковоспламеняющиеся материалы. 15 января во время занятия по обращению со спецсредствами преподаватель привел в действие учебную гранату, что вызвало взрыв и пожар на площади 340 кв. метров. Из-за задымления эвакуировали около 200 человек.

Состояние девяти пострадавших оценивается как крайне тяжелое или тяжелое, шестерых доставили на лечение в Москву. Один человек скончался 19 января. Сам преподаватель, Владимир Опарин, по ходатайству следствия помещен под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по статьям о халатности и превышении полномочий.

Андрей Маркелов