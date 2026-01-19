КГИОП отказался включать снесенный ВНИИБ в перечень объектов культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не включил здание бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте в перечень выявленных объектов, обладающих признаками культурного наследия. Институт, построенный 1955-1957-х годах по проекту архитекторов Бориса Журавлева и Валентины Филипповой, был окончательно снесен на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Распоряжение Смольного было опубликовано 19 января. Вместе с ВНИИБ в перечень не был включен и сквер перед ним. Это не первое подобное решение КГИОП: градозащитники несколько раз просили комитет признать институт памятником, но систематически получали отказ.

Участок вместе с ВНИИБ принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»), которое еще в 2019 году получило разрешение на возведение многоквартирного дома на этом месте. На новогодних праздниках, 8 января, компания приступила к сносу здания. В пресс-службе ГК «ФСК» заявили, что «работы ведутся в строгом соответствии с законом».

На защиту института вышли градозащитники: 15 человек были задержаны, им вменили ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). К утру 12 января здание полностью снесли.

Подробнее о ситуации вокруг ВНИИБа — в материале «Ъ Северо-Запад» «С охранным статусом разберутся постфактум».

Надежда Ярмула