Пятнадцать «Балтийцев» начнут курсировать по синей ветке петербургского метро

Для Московско-Петроградской (синей) линии петербургского метро в 2026 году планируется поставить 90 новых вагонов «Балтиец», сформированных в 15 шестивагонных составов. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Беглова Фото: Telegram-канал Александра Беглова

Сборку первого состава «Балтиец-2» для «синей» линии завершили в ноябре 2025 года. Господин Поляков напомнил, что на Кировско-Выборгской (красной) линии уже работают 37 составов «Балтиец». Еще пять составов в коричневой окраске, предназначенных для будущей Красносельско-Калининской линии, тестируются на «красной» ветке.

К 2031 году в метрополитене Петербурга должны работать 950 новых вагонов «Балтиец», что позволит полностью обновить подвижной состав Кировско-Выборгской линии к ее 70-летию. Программа обновления транспорта в городе также включает поставку более 2000 единиц наземного транспорта с 2023 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Смольный потратит 32 млрд рублей на обновление транспорта в ближайшие три года. Город планирует закупить 34 электробуса, семь троллейбусов и 26 трамваев.

Андрей Маркелов