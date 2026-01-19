Петербург и Ленобласть разместили депозиты на 16 млрд рублей в начале января

За первую рабочую неделю января Санкт-Петербург и Ленинградская область разместили на банковских депозитах временно свободные бюджетные средства на общую сумму 15,7 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Финансовые департаменты регионов активно используют этот инструмент для получения дополнительного дохода. В частности, Петербург разместил 10 млрд рублей под 15,75% годовых, а Ленобласть за пять дней провела четыре аукциона на 5,7 млрд рублей со ставками от 15,2% до 15,76%.

Доходность по таким государственным вкладам остается значительно выше, чем предлагается физическим и корпоративным клиентам. Это связано с крупными суммами размещения и статусом контрагента.

При этом общий тренд на рынке — снижение ставок. По данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам для населения в начале января упала до 15,1% годовых, а фактические средние предложения по годовым депозитам для граждан не превышают 13,25%.

Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, регионы в 2026 году сохранят этот дополнительный источник финансирования. Власти не могут подстраивать размещения под даты заседаний регулятора, так как депозиты формируются при поступлении доходов при отсутствии срочных расходов.

Однако пик сверхдоходов уже пройден: в бюджете Петербурга, например, доходы от депозитов в 2026 году запланированы в 3,5 раза ниже, чем в 2025-м.

