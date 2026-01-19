Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом перешло в активную стадию

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о переходе к активному строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает ТАСС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основные усилия сейчас сосредоточены на пилотном участке Крюково — Тверь, где также создается технологическая база для испытаний. Господин Никитин подчеркнул, что ключевой принцип проекта — создание собственной российской системы, от инфраструктуры до поездов.

Строительство магистрали протяженностью около 700 км, которая пройдет через шесть регионов, запланировано на 2024–2028 годы. Первый терминал в Петербурге начнут возводить в 2026 году, а ввод линии в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Андрей Маркелов