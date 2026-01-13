С охранным статусом разберутся постфактум

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу начало процессуальную проверку после обращений о применении насилия к защитникам здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. К 12 января его окончательно снесли, на месте остался строительный мусор. Несмотря на то, что СКР изначально признал действия застройщика законными, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал отчета. Градозащитники, оттесненные неизвестными охранниками, проводят параллели с громкой историей сноса на Невском, 68, которая закончилась лишь восстановлением фасада.

Снос здания НИИ Бумаги. Активисты на территории перед зданием

Снос здания НИИ Бумаги. Активисты на территории перед зданием

Снос здания начался на новогодних каникулах утром 8 января. Событие сразу получило огласку, в том числе и федеральную. С момента протеста полицейские задержали 15 защитников здания, им вменили ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Четырнадцати из них назначили либо штраф (15 тыс. Рублей), либо арест (до восьми суток). Против одного из задержанных, Антона Глухова, возбудили уголовное дело о хулиганстве. По словам очевидцев, охранники пошли на него с кулаками, а он в ответ попытался распылить перцовый баллончик. Представители Смольного вызвали полицию, которая задержала защитника ВНИИБ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, господину Глухову избрали меру пресечения и отправили под домашний арест до 6 февраля 2026 года.

В понедельник, 12 января, юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семерых участников акций, подал жалобы на решения суда по протоколам за протест 8 января. Адвокат Алексей Калугин также подал жалобу на арест своего подзащитного — ветерана СВО Кирилла Травкина, который, по его словам, был избит охраной.

К утру 12 января здание полностью снесли. Подземную часть бывшего ВНИИБ демонтируют позже, строительный мусор с участка пока на убрали. Протестующие петербуржцы направили обращения из-за сноса НИИ губернатору Александру Беглову, в ФНС, СКР, МВД и Совет по правам человека.

Корпус бывшего ВНИИБ, построенный 1955–1957 годах по проекту архитекторов Б. Н. Журавлева и В. А. Филипповой, принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»). На его месте девелопер уже более шести лет пытается реализовать проект жилого дома. Ранее комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга разрешил снести для этого здание ВНИИБ. В 2019 году местные жители собрали инициативную группу, чтобы сохранить здание. С тех пор борьба шла с переменным успехом: суды то предписывали чиновникам пересмотреть отказ о включении НИИ в реестр памятников, то признавали его законным.

«Работы ведутся в строгом соответствии с законом и на основании полного комплекта необходимых в данном случае документов: проектной документации с разделом ПОД (проект организации демонтажа) с положительным заключением экспертизы; действующего разрешения на строительство, ордера ГАТИ на организацию ограждений и прочего»,— сообщили в пресс-службе ГК «ФСК». В компании заверили, что решение об отказе включить здание в реестр памятников принял КГИОП Санкт-Петербурга.

Впрочем, сам комитет обратился в полицию и вынес предостережения в адрес собственника объекта и управляющей компании. Тем не менее градозащитники в искренность КГИОП не верят и настаивают, что администрация города систематически показывала лояльность застройщику. Эту позицию критиков комитета власти не комментируют. 12 января КГИОП обновил перечень зданий, имеющих признаки объекта культурного наследия, и в списке по-прежнему присутствует здание ВНИИБ. Законодательство запрещает любые строительные работы во время процедуры выявления зданий как памятников. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на момент начала сноса последнее заявление о признании здания памятником еще не было рассмотрено, из-за чего работы не должны были стартовать.

В то же время петербургский следком 8 января сообщил, что считает снос законным. «В рамках доследственной проверки, проведенной ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, нарушений законодательства выявлено не было, приватизация признана законной, объект гражданской обороны исключен из реестра МЧС в установленном порядке, а доводы о фальсификации судебных доказательств не подтвердились»,— утверждают в пресс-службе СКР. По информации ведомства, судебная историко-культурная экспертиза и решение КГИОП подтверждают отсутствие у здания признаков объекта культурного наследия. Более того, настаивают в ведомстве, за снос зданий, обладающих лишь признаками объектов культурного наследия, законодательством предусмотрена только административная ответственность (ст. 7.13 КоАП РФ).

Тем не менее 9 января глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от петербургских следователей доклад о ситуации со сносом бывшего НИИ. В сообщении пресс-службы следкома отмечалось, что вмешаться «попросила общественность». В прошлые годы он уже просил местных коллег подготовить доклад о возможном сносе здания. Тогда было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: фальсификация доказательств, заведомо ложные показания, неисполнение решения суда и превышение должностных полномочий. Пока дело расследуют, уточнили в СКР.

«Сейчас всех участников ситуации, возникшей 8 января у здания ВНИИБ, приглашают в Следственный комитет»,— рассказал Никита Сорокин. Юрист посоветовал всем причастным явиться в СКР и дать объяснения по факту бездействия и действия полиции. Как поделились сами градозащитники, беседы с ними ведет старший следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Петербургу. В следкоме подтвердили, что пригласили градозащитников. Адвокат Алексей Калугин и его подзащитный Кирилл Фарафонов сообщили, что уже дали объяснения.

Хотя здание уже разрушено, в градозащитных движениях Петербурга напоминают, что в нынешних обстоятельствах они могут ориентироваться на ситуацию со сносом Литературного дома. В 2009–2010 годах по итогам экспертизы здание на Невском, 68, было признано аварийным, и Стройнадзор выдал ордер на разборку конструкций. При этом КГИОП настаивал на сохранении фасадов, так как они охранялись как часть ансамбля Невского проспекта. Застройщик «СоюзГенСтрой» планировал к 2012 году построить на этом месте гостиницу с подземной парковкой и мансардой. В январе 2011 года начался демонтаж здания, включая снятие статуй и лепнины на реставрацию. Это вызвало протесты градозащитников. Несмотря на временный мораторий и проверки, застройщик продолжил работы и к 20 января необратимо разрушил фасадные стены. После протестов (и задержаний протестующих) здание восстановили с архитектурными изменениями.

