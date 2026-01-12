Главные новости за 12 января. Кубань, Крым, Адыгея

Из-за снегопада в Краснодаре задержан 21 рейс, 14 отменены. На вылет в Краснодаре задержано 12 рейсов, на прилет в Краснодар задерживаются девять рейсов.

Обломки БПЛА обнаружили на дороге в Крымском районе. Фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум. Пострадавших и погибших нет.

В школе №61 в Краснодаре уволили учителя, на которого ранее пожаловались родители из-за конфликта с учениками. Из опубликованной в соцсетях записи следует, что педагог, своими высказываниями в частности, оскорбил русских.

Кассовые сборы в кинотеатрах Краснодарского края с 1 по 11 января достигли 464,1 млн руб. Количество зрителей превысило 872,3 тыс. человек.

Комику Артемию Останину (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) из Ейска продлили арест на полгода по делу о разжигании ненависти против участников СВО.

Снегопад в Краснодарском крае спровоцировал рост числа несчастных случаев: в медицинские учреждения региона поступили 14 человек с различными травмами, включая одного ребенка.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Белореченска, похитившей 3 млн руб. со счета бывшего мужа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным «Ъ-Кубань», речь идет о средствах, собранных для лечения 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения собак хаски в Сочи в феврале прошлого года.

Десятки диких голубей погибли в трех муниципальных образованиях Краснодарского края из-за паразитарного заболевания — гельминтоза. Массовая гибель вяхирей началась 25 декабря на территории Туапсинского муниципального округа, Горячеключевского района и Геленджика.

В Краснодарском крае из-за обильных снегопадов временно ограничено движение большегрузного транспорта на выезде из Новороссийска и дороге в направлении Керчи.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 29 января рассмотрит спор между ООО «Юг Агролидер», Министерством обороны РФ и главой КФХ Эдуардом Кравчиком. Компания требует признать недействительным договор безвозмездного пользования, заключенный между военным ведомством и фермером.