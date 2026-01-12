В Крымском районе обломки БПЛА упали на дорогу

Обломки БПЛА обнаружили на дороге в Крымском районе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум. Пострадавших и погибших нет.

Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома. Согласно данным Минобороны РФ, в период с 08:00 до 16:00 над территорией Краснодарского края и Республики Крым суммарно сбили 11 беспилотников.