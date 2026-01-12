Агрохолдинг судится с Минобороны и фермером из-за земли на Кубани

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 29 января рассмотрит спор между ООО «Юг Агролидер», Министерством обороны РФ и главой КФХ Эдуардом Кравчиком. Компания требует признать недействительным договор безвозмездного пользования, заключенный между военным ведомством и фермером. АС Краснодарского края отказал ООО «Юг-Агролидер» и главе КФХ Кравчику и постановил обязать «Юг-Агролидер» вернуть участки Минобороны. Апелляционная инстанция оставила в силе это решение.

Как следует из материалов дела, Минобороны передало главе крестьянско-фермерского хозяйства три земельных участка общей площадью 10,7 млн кв. м, которые находятся в постоянном пользовании Северо-Кавказского территориального управления инженерного обеспечения военного ведомства.

Приказом директора Департамента военного имущества Минобороны от 26 июня 2023 года участки предоставили в безвозмездное пользование для сельскохозяйственного использования главе КФХ Кравчику на 11 месяцев. Договор безвозмездного пользования заключили 12 июля 2023 года. Однако земельные участки продолжает использовать другая организация, которой они были ранее переданы военным ведомством.

В судебном заседании 11 июня 2025 года представители обеих сторон подтвердили, что глава КФХ во владение участками не вступал, поскольку ими пользуется общество и не освободило территории после истечения своих договоров.

В письме глава КФХ сообщил Северо-Кавказскому территориальному управлению, что организация ограничивает доступ к участкам и препятствует проведению весенней посевной. Фермер попросил изъять земли у общества и передать их ему.

В ответе военное управление подтвердило, что организация продолжает использовать участки по истечении срока договора, препятствуя осуществлению правомочий собственника военного имущества.

В ходе разбирательства агропредприятие изменило предмет иска. Теперь компания просит суд признать право собственности на урожай озимой пшеницы 2024 года площадью 232 гектара и урожай подсолнечника 2024 года площадью 170 гектаров. Спорные посевы находятся на земельном участке сельскохозяйственного назначения в военном городке 141 в селе Кухаривка Ейского района. Эдуард Кравчик подал встречный иск, требуя обязать ООО «Юг Агролидер» устранить препятствия в пользовании тремя земельными участками. Речь идет о территориях в Ейском, Динском и Выселковском районах Краснодарского края общей площадью более 10,6 тыс. гектаров.

В июле 2024 года общество уточнило требования. Компания настаивает, что договоры безвозмездного пользования, заключенные между ней и Минобороны в 2016–2017 годах, остаются действующими. По мнению истца, это дает основания для признания права собственности на собранный урожай. Во встречном иске глава КФХ требует обязать общество устранить препятствия в пользовании всеми тремя земельными участками, ссылаясь на заключенный с ним договор и истечение сроков договоров между обществом и Минобороны.

Елена Турбина